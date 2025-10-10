SUMMER SCHOOL 2025: Μία διοργάνωση θεσμός πραγματοποιήθηκε για 11η χρονιά

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην Εστία Επιστημών Πάτρας «Κωνσταντίνος Δημητριάδης», στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητικών ομάδων που συμμετείχαν στα φετινά Θερινά Σχολεία που διοργάνωσε το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο διευθυντής του Λυκείου κ. Μάνος Πετράκης ο οποίος αφού έκανε μία σύντομη αναδρομή στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων εστίασε στις σημαντικές εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα που θα τους βοηθήσουν για τις επιλογές τους στο μέλλον και ότι αυτή η διοργάνωση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο καινοτόμων πρωτοβουλιών που ως στόχο έχουν την ευρύτερη καλλιέργεια των μαθητών και την πληρέστερη ενημέρωσή τους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Τέλος ευχαρίστησε τους επιστημονικούς υπεύθυνους των προγραμμάτων καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συνεργασία, καθώς και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου που είχαν την ευθύνη της πραγματοποίησης των Θερινών Σχολείων μέρους του Αρσακείου Λυκείου.

Στη συνέχεια ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωάννης Βενέτης χαιρετίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και παρότρυνε και άλλα εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου να συμμετάσχουν σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα.

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας κ. Μιχάλης Παρούσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας κ. Θεοχάρης Σταματάτος και ο Αν, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάτος.

Τέλος χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας κ. Αθανασία Μπαλωμένου η οποία εξήρε την προσπάθεια, συνεχάρη τους συνδιοργανωτές τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης πάντα θα στέκεται αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα παροτρύνει ολοένα και περισσότερους φορείς να συμμετέχουν σε αυτές. Στη συνέχεια οι μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τα προγράμματα που εκπονήθηκαν στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου αφήνοντας έκπληκτους τους παρευρισκόμενους για το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης που έλαβαν στα Θερινά Σχολεία. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα προγράμματα:

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ:

«Έκφραση-απομόνωση πρωτεϊνών για δομικές μελέτες μέσω φασματοσκοπίας NMR»

«Αρωματικά Φυτά, Αιθέρια Έλαια & Απομόνωση Φυσικών προϊόντων»

με επιστημονικούς υπεύθυνους τους καθηγητές του Τμήματος Φαρμακευτικής κ. Γεώργιο Σπυρούλια και κ. Φωτεινή Λάμαρη.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ:

«Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας & Βιοχημείας», με επιστημονικούς υπεύθυνους καθηγητές τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας κ. Θ. Σταματάτο, τον καθηγητή κ. Αχιλλέα Θεοχάρη και τον Επ. καθηγητή κ. Δημήτριο Αλεξανδρόπουλο.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Αρσακείου Λυκείου: κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Χημικός.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ:

«Ταυτοποίηση ειδών Pargus sp. (φαγκρί) μέσω αναγνώρισης προτύπων πέψης από προϊόντα Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction-PCR)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Κωνσταντίνο Μπαταργιά.

«Εισαγωγή στη Μικροβιολογία - Παρασκευή θρεπτικών υλικών και καλλιέργεια μικροοργανισμών - Μικροβιολογική ανάλυση κιμά - Χρώση gram – Αντιβιοτικά», με επιστημονική υπεύθυνη την Επ. καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Αλεξάνδρα Λιανού.

Εξέλιξη του ανθρώπου - Το Δέντρο της Ζωής (κολάζ) - Ταξινόμηση ζώων κατά οικογένεια - Αναγνώριση φιδιών μέσω εγχειρίδιων - Ξενάγηση στο εργαστήριο - Απομόνωση DNA - Εξαγωγή DNA - Αλληλούχηση - Φυλογενετική ανάλυση - Επίσκεψη στο μουσείο ζώων - Απομόνωση DNA με ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης - Επίσκεψη της ιστοσελίδας National History of medicine, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επ. καθηγητή κ. Παναγιώτη Κορνήλιο.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Αρσακείου Λυκείου: κ. Νικολία Ηλιοπούλου, Βιολόγος.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

«Περί Τέχνης»,

Διαθεματικό των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Επιστημών Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Θεατρικών Σπουδών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας κ. Μιχάλη Παρούση.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του Αρσακείου Λυκείου: κ. Σταματία Ανδρωνά, Φιλόλογος και κ. Ρεγγίνα Δημητροπούλου, Φιλόλογος.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (CEID)

«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μιχάλη Ξένο.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Αρσακείου Λυκείου: κ. Χρήστος Ζώτος, καθηγητής Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«1) Τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), σχεδιασμός και κατασκευή αντικειμένων, 2) Σύγχρονες Υβριδικές Τεχνολογίες Παραγωγής και 3) Προγραμματισμός και λειτουργία βιομηχανικών ρομποτικών συστημάτων», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Εργαστήριο LMS) κ. Δημήτριο Μούρτζη.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

«Μελέτη Εξωπλανητών», με επιστημονικούς υπεύθυνους τον Αν. καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάτο, τον Αν. καθηγητή κ. Χάρη Αναστόπουλο, τον Επ. καθηγητή κ. Δημήτριο Ζωάκο και την Επ. καθηγήτρια κ. Ελευθερία – Παναγιώτα Χριστοπούλου.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Αρσακείου Λυκείου: κ. Αναστάσιος Ψήνας, Φυσικός.

Τέλος στους μαθητές δόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

Την επιμέλεια των εντύπων (προγράμματα, προσκλήσεις, βεβαιώσεων συμμετοχής), την οργάνωση και επικοινωνία της εκδήλωσης είχε η γραμματέας του Αρσακείου Λυκείου κ. Σπυρούλα Βρυνιώτη, ενώ την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης είχε ο κ. Χρήστος Ζώτος, καθηγητής Πληροφορικής.