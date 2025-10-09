Ισραήλ: Με καθυστέρηση η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας - Εντός 96 ωρών η απελευθέρωση των ομήρων

Ακόμα και μέσα στην ημέρα ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σε σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τα εδάφη που θα συνεχίσει να ελέγχει το Ισραήλ.

Στις 20:00 αναμένεται τελικά η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, για την έγκριση της συμφωνίας που επετεύχθη με τη Χαμάς, για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 18:00, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00, η οποία όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθυστερώντας την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των 48 εναπομεινάντων ομήρων.

Πρόκειται για κομβικής σημασίας συνεδρίαση καθώς η έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ είναι απαραίτητο βήμα, ώστενα προχωρήσει η εφαρμογή της.

Τι λέει η Χαμάς

Πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι οι μεσολαβητές συνεχίζουν «εντατικές προσπάθειες» για την οριστικοποίηση των λιστών κρατουμένων μέσα στις επόμενες ώρες.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Χαμάς διεξάγει εθνικό διάλογο με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ώστε να παρουσιαστεί κοινή θέση απέναντι στο Ισραήλ σχετικά με τις λίστες κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι η Χαμάς ζητά εγγυήσεις από τους διεθνείς μεσολαβητές για την υλοποίηση των όρων της συμφωνίας, κατηγορώντας το Ισραήλ για «χειραγώγηση» σε ορισμένα σημεία της.

«Υπήρξε συζήτηση με φίλιες χώρες για την κήρυξη εκεχειρίας το μεσημέρι της σημερινής ημέρας, αλλά ο κατακτητής, για εσωτερικούς λόγους, αναβάλλει την ανακοίνωση για άλλη στιγμή», είπε ο Κάσεμ.

Σε Αίγυπτο και Ισραήλ ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο στο πλαίσιο ενός ταξιδιού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή προς το τέλος της εβδομάδας. Όταν ρωτήθηκε αν το ταξίδι του μπορεί να περιλαμβάνει και τη Γάζα, απάντησε: «Ίσως το κάνω αυτό».

Live οι εξελίξεις