Κυκλοφοριακό χάος στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών

Καταγράφονται ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις.

Σε κόλαση έχει μετατραπεί η κυκλοφορία το απόγευμα της Πέμπτης στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών, καθώς τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής.

Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη και στη Διγενή Ακρίτα,  στο ύψος του Κατσελοκάμπου, όπου καταγράφονται ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, η κίνηση είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, με αποτέλεσμα να προκαλείται εκνευρισμός και ταλαιπωρία.

