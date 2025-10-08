Άγιος έρωτας: Ο Παύλος συνεχίζει να πιέζει τη Χριστίνα να μάθει τι ξέρει ο Αντρέας

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας».

Τι θα δούμε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 12ο: Η Χλόη συναντά στη Βόνιτσα τον Νικόλαο, αλλά δεν συμφωνεί με το σχέδιο του να παραστήσει την αντικαταστάτρια της Χρυσάνθης. Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Αργύρης προσπαθεί να μπει στο δωμάτιο της Καλλιόπης αλλά ο Θόδωρος και η Πελαγία τον αποτρέπουν, εντείνοντας την καχυποψία του. Πίσω στη Στέρνα, η Ελένη με την Άννα και τις μαθήτριες, συγκινημένες μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και αποχαιρετούν τη διευθύντριά τους, Ολυμπία Καραντωνάκη. Μια τρυφερή στιγμή όμως των δυο καθηγητριών , γίνεται αντιληπτή από μια μαθήτρια… Η Θάλεια, ο Αντρέας και ο Κυριάκος συναποφασίζουν να κινήσουν τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στα χέρια της Θάλειας.

Στη χωροφυλακή, η γειτόνισσα της Χριστίνας μπερδεύει την κατάθεσή της, και ο Νικηφόρος καταλαβαίνει ότι ο Παύλος την ανάγκασε κάπως να αλλάξει την αρχική της μαρτυρία. Αντίστοιχα και η Μάρω δεν δείχνει καμία διάθεση να ομολογήσει όσα ξέρει για το αφεντικό της. Παράλληλα, ο Παύλος συνεχίζει να πιέζει τη Χριστίνα να μάθει τι ξέρει ο Αντρέας και εκείνη αποφασίζει να αποσπάσει τις πληροφορίες που χρειάζονται χρησιμοποιώντας τις δικές της ξεχωριστές μεθόδους! Στην Άμφισσα, η Σοφία εισβάλλει απρόσκλητη στην ερωτική φωλιά του Χάρη και της Αναστασίας. Ο καυγάς παίρνει διαστάσεις, με τις δύο γυναίκες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, έτοιμες να συγκρουστούν.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione