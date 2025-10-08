Tom Hanks: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

Ο Τομ Χανκς (Tom Hanks), ένας από τους πιο αγαπητούς και βραβευμένους σταρ του Χόλιγουντ,απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η φήμη δεν είναι εμπόδιο για να παραμείνει κανείς προσγειωμένος.

Τα στιγμιότυπα

Ο 69χρονος ηθοποιός εθεάθη αυτή την εβδομάδα να χρησιμοποιεί το μετρό της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας έναν απόλυτα ταπεινό τρόπο μετακίνησης μέσα στην πολυάσχολη μητρόπολη.

Ο κάτοχος δύο Όσκαρ, που η προσωπική του περιουσία εκτιμάται γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, επιβιβάστηκε στο βαγόνι φορώντας ένα χακί μπουφάν, γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα πράσινο καπέλο Yankees, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με διαφανή γυαλιά και προστατευτική μάσκα. Παρά την κάλυψη του προσώπου του, ο ηθοποιός δεν πέρασε απαρατήρητος από κάποιους παρατηρητικούς επιβάτες.