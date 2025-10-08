Ταξίδι στη γνώση μέσα από την Εστία Επιστημών Πάτρας

Η ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ λειτουργεί υπό την Διοίκηση και Εποπτεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στο πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Όπως αναφέρεται, "είναι ένας πρωτοποριακός χώρος μάθησης, στα πεδία των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής, που προωθεί την αναζήτηση της γνώσης και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσα από την ενεργή συμμετοχή. Εδώ, η μάθηση δεν προσεγγίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, αλλά κατακτάται μέσα από την αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα και την πειραματική διαδικασία και που ενθαρρύνουν μαθητές και φοιτητές να ανακαλύψουν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα μέσω του πειράματος, της δράσης, της παρατήρησης, της ανάλυσης και της κατανόησης. Οι επισκέπτες της Εστίας έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα, παρατηρώντας και καταγράφοντας τις εμπειρίες τους, ενώ συνεργάζονται σε ομάδες για να αναλύσουν τα φαινόμενα που παρατηρούν. Υπό την καθοδήγηση των επιστημονικών συνεργατών, συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις, αναπτύσσοντας λογικούς συλλογισμούς και κατανοώντας τις αρχές που διέπουν τα επιστημονικά φαινόμενα. Η παρουσίαση των συμπερασμάτων τους, καθώς και η αξιολόγηση των συμπερασμάτων άλλων ομάδων, ενισχύει τη συνεργασία και την κριτική σκέψη, ενώ προάγει την ανταλλαγή ιδεών σε ένα περιβάλλον ελεύθερης σκέψης.



Περισσότερα από εβδομήντα (70) διαδραστικά εκθέματα κατανέμονται σε τρειςδιαδραστικές θεματικές εκθέσεις Μαθηματικών, Πληροφορικής και Φυσικής. Τα προγράμματα της Εστίας Επιστημών απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο & Λύκειο) και

σε φοιτητές θετικών τμημάτων. Τετραμελής άμισθη Επιτροπή ειδικών επιστημόνων διαχειρίζεται όλα τα θέματα της

Εστίας.

Η ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, ενσωματώνοντας νέες θεματικές ενότητες, προωθώντας την ψηφιακή μάθηση και την ανάπτυξη καινοτόμων εκθεμάτων που θα κινητοποιούν τους επισκέπτες για ανακαλυπτική μάθηση, αξιοποιώντας τις

σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και των επιστημών, με έμφαση από πλευράς φυσικής σε πειράματα εμπέδωσης της Κβαντικής Μηχανικής και της

Πυρηνικής και Σωματιδιακής φυσικής. Επιπλέον φιλοδοξεί να ενισχύσει τις συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα σε εθνικό και διεθνές

επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η Εστία επιδιώκει την προώθηση της ψηφιακής μάθησης και την ανάπτυξη καινοτόμων εκθεμάτων που θα συνεχίσουν να εμπνέουν τους

μαθητές να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν μέσα από τη δράση.



Επίσης, η Εστία, ως ένα κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει (α) ημερίδες και συνέδρια σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας

και του εξωτερικού, (β) θερινά σχολεία με τη συμμετοχή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, (γ) επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς

φορείς.

Τέλος οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Εστίας Επιστημών μπορούν να διατίθενται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σχετικές με τους στόχους και τη φιλοσοφία της Εστίας, από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς.



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ το ταξίδι της γνώσης και εξερευνήστε τον κόσμο της επιστήμης μέσα

από την πρωτοποριακή προσέγγιση της Εστίας Επιστημών Πατρών!"



Online κρατήσεις στην ιστοσελίδα της Εστίας Επιστημών:

https://www.estiaepistimon.gr/



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610990800, 2610990350 (εσ. 4)

Mail: info@estiaepistimon.gr lyk-p@arsakeio.gr