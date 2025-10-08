Άγγελος Τσιγκρής: Zητά την πλήρη υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα

"Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τη διέλευση του τρένου από την Πάτρα, ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής ζητά την πλήρη υπογειοποίηση από το Ριο έως το νέο λιμάνι, με ταυτόχρονη δημιουργία στην επιφάνεια του τούνελ, πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου.", αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Τσιγκρή.

Και συνεχίζει:

Επίσης, ο Αχαιός πολιτικός ζητά την ολοκλήρωση των εγκαταλειμμένων σιδηροδρομικών έργων σε κοινότητες της περιοχής του Ρίου Πατρών, καθώς και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των υπογειοποιημένων τμημάτων του τρένου._

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.