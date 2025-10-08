Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Επιστρέφει στη ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Επιστρέφει στη ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Ο βουλευτής Δράμας είχε τεθεί εκτός Κ.Ο. για ανάρµοστο σχόλιο εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επανεντάσσεται ο βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής.
Την εξέλιξη γνωστοποίησε στο Σώμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, διαβάζοντας σχετική επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο βουλευτής Δράμας είχε τεθεί εκτός Κ.Ο. για ανάρµοστο σχόλιο εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλα είχαν ξεκινήσει ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεχόταν επίπληξη από τον Νικήτα Κακλαμάνη για τον χρόνο της τοποθέτησής της τον Μάρτιο στη Βουλή. Ξαφνικά τότε, είχε παρέμβει ο -ξανά- «γαλάζιος» βουλευτής από τα έδρανα, φωνάζοντας απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου: «Πήγαινε κάνε κανένα παιδί».

Μετά τον σάλο που είχε προκληθεί, ο κ. Κυριαζίδης είχε ζητήσει συγγνώμη.

Ειδήσεις Τώρα

Καθοριστικές συνομιλίες για τη Λωρίδα της Γάζας- Το σχέδιο ειρήνης και οι όροι των δύο πλευρών

«Χάρτης φοροδιαφυγής»: «Πρωταθλήτρια» η Δυτική Ελλάδα- Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ\

Επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δημήτρης Κυριαζίδης Νέα Δημοκρατία Ζωή Κωνσταντοπούλου Δράμα

Ειδήσεις