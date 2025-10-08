Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν πριν από την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη

Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 πριν από την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Πότε θα καταβληθούν; Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα, αφού τότε θα είναι τα χρήματα διαθέσιμα για τους συνταξιούχους (Μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συντάξεις Νοεμβρίου θα αρχίσουν να πληρώνονται:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μισθωτών (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.ά.).

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στο μεταξύ, αρκετοί είναι οι συνταξιούχοι που θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους την επόμενη χρονιά. Oι κύριες συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε 2,6%-2,7% το 2026, ενώ προβλέπεται και σχέδιο αύξησης, μέσω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί το 2027.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, την αύξηση του 2026 θα πάρουν:

Όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν φέτος (2025), θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις.

Όσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από 50.01% έως 99.99% της αύξησης.

Όλοι οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης. Σύμφωνα με τις προβολές του ΕΦΚΑ, με το προηγούμενο καθεστώς την επόμενη διετία θα μπορούσαν να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και να πάρουν αυξήσεις άλλοι 240.000 – 250.000 συνταξιούχοι. Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειάζονταν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη.