Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Σε 2 φάσεις η καταβολή τους

Σε δύο φάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ αναμένεται να πληρώσουν στις 27 Οκτωβρίου κύριες συντάξεις.

Επιπλέον την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ( των μη Μισθωτών και των μισθωτών).

Τα τέως Ταμεία Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] προβλέπεται να καταβάλλουν τις κύριες συντάξεις στις 30 Οκτωβρίου .

Επιπλέον την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου αλλά και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.