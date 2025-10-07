Φαρμάκης: «Δεν θα σταματήσουμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να είμαστε στην πρώτη θέση κάθε θετικού δείκτη»

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προσπαθούμε να μηδενίσουμε κάθε αρνητικό δείκτη και φυσικά να είμαστε στην πρώτη θέση κάθε θετικού δείκτη, είτε αυτό λέγεται έρευνα και καινοτομία, είτε επιχειρηματικότητα, είτε αγορά εργασίας, είτε προσπελασιμότητα και επισκεψιμότητα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνομιλώντας στο Olympia Forum VI, με τον δημοσιογράφο της Εφημερίδας «Πατρίς», Γιώργο Μικελόπουλο.

Όπως πρόσθεσε, «είναι κάτι το οποίο παλεύουμε και δεν θα πω ποτέ ότι φτάσαμε τον στόχο, γιατί ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι, αλλά το θέμα είναι να γυρίζεις πίσω και να βλέπεις ότι έκανες βήματα μπροστά, γιατί τόσα χρόνια στη Δυτική Ελλάδα γύριζες πίσω και έβλεπες, είτε στασιμότητα, είτε βήματα πίσω».

Μιλώντας για «τα άλματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ο κ. Φαρμάκης είπε ότι «κατ΄ αρχήν έχουμε κάνει το μεγάλο άλμα των βασικών υποδομών» και συνέχισε: «Δεν είχαμε αυτοκινητόδρομο και τώρα έχουμε αυτοκινητόδρομο. 'Αρα υπάρχει μια σύγκλιση με άλλες περιφέρειες, όπου είχαν τέτοιου είδους υποδομές. Δεύτερο άλμα είναι η μείωση της ανεργίας. Ήμασταν πρώτοι από το τέλος και τώρα είμαστε στις πρώτες θέσεις από την αρχή, όσον αφορά στο εργατικό μας δυναμικό. Αυτό είναι από μόνο του μία αντιστροφή της εικόνας και ως εκ τούτου ένα τεράστιο άλμα ως προς τον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουμε την οικονομική πραγματικότητα, που δεν μπορεί να είναι άσχετη με την αγορά εργασίας».

Το τρίτο άλμα, πρόσθεσε, είναι η μεγάλη μείωση του ποσοστού της ακραίας φτώχειας. Το 2019 η ακραία φτώχεια βρισκόταν στο 42% και τώρα βρίσκεται στο 26%. «Αυτή είναι ομολογουμένως μία τεράστια διαφορά τα τελευταία έξι χρόνια».

Επίσης, ο κ. Φαρμάκης μίλησε και για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου. Όπως είπε, «σε λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα θα παραδοθεί στο σύνολό του ένας δρόμος που μόλις την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του κατέγραψε 40.000 διελεύσεις, αφού πρόκειται για ένα έργο με τεράστια ουσία, αλλά και τεράστιο συμβολισμό».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτός ο δρόμος συμβολίζει το πέρασμα από τη θλίψη και τη μιζέρια στην ελπίδα και στην αισιοδοξία, συμβολίζει το τέλος των αναίτιων θανάτων και την αρχή μιας νέας και ελπιδοφόρος πορείας για τον τόπο που περνάει μέσα από την ασφάλεια, την οικονομία, μέσα από το να μπορεί ο καθένας από εμάς να σχεδιάζει το μέλλον του με δεδομένη πλέον την ύπαρξη αυτού του δρόμου».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα αναβάθμισης της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου σε μήκος 80 χιλιομέτρων, λέγοντας ότι «δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στην Ελλάδα αυτή η ενιαία ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας με πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος, με τις κορίνες, με τις κάθετες και οριζόντιες σημάνσεις».

Στην συνέχεια, ο κ. Φαρμάκης μίλησε για την έλευση του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα, λέγοντας ότι «μπήκαμε μπροστά ως Περιφέρεια και εντάχθηκε, στην πρώτη μας θητεία, το 2021 το δίκτυο υγροποιημένου φυσικού αερίου στις τρεις μεγάλες πόλεις μας, στην Πάτρα, στον Πύργο και στο Αγρίνιο».

«Το έργο αυτό», όπως επεσήμανε, «υλοποιείται και στις τρεις πόλεις, με αποτέλεσμα 8.000 συμπολίτες μας στο τέλος αυτής της πορείας να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, κάτι που έμοιαζε για εμάς ως όνειρο απατηλό», συμπληρώνοντας: «Και σε αυτό το έργο βγήκαμε μπροστά ως περιφέρεια. Και έχει μεγάλη αξία αυτό, γιατί η ένταξη αυτού του έργου αποτέλεσε το πρώτο επιχείρημα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την ένταξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου στο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, βγάζοντας οριστικά από την ενεργειακή απομόνωση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Ταυτόχρονα, ο κ. Φαρμάκης σημείωσε ότι: «Κάτω από την ομπρέλα της περιφέρειας μπήκαν 66 φορείς του δημοσίου και κάναμε μια μεγάλη ενεργειακή συμμαχία για να πούμε ότι θα γίνουμε αυτοπαραγωγοί ενέργειας και θα καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες μέσα από την παραγόμενη από εμάς τους ίδιους ενέργεια.

Το κάνουμε για να ωφεληθεί ο ίδιος ο πολίτης και κυρίως ο αγρότης, γιατί μέσω της κάλυψης του ενεργειακού κόστους τι γίνεται ουσιαστικά. Αν για παράδειγμα κοστίζει σε κάθε αγρότη 30 ευρώ το στρέμμα το μήνα η ενέργειά του, αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος. Χρειάστηκε τεράστια προετοιμασία από μας αλλά και επιχειρηματολογία σε ένα υπουργείο, το οποίο δεν είχε ξαναδεί μία τέτοια καινοτομία. Μιλάμε μια μία πραγματικά θεσμική καινοτομία, η πρώτη πανευρωπαϊκά σε αυτό το μεγάλο μέγεθος που μάλιστα έλαβε και την αναφορά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 2022, ως καλή πρακτική».

Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη καμπή, αφού η κτηνοτροφία μας πλήττεται βάναυσα εδώ και περίπου ένα χρόνο» και πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε με μία πανδημία, φτάσαμε σε μία άλλη τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας άλλης πανδημίας και δεν ξέρω που θα τελειώσει αυτό. Είναι προφανώς κάτι το οποίο υπερβαίνει τα τοπικά όρια και γίνεται μια εθνική στρατηγική. Ως προς την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι λιγότερο πληγωμένη και αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες μας κάνουν εξαιρετική δουλειά, προσπαθώντας να βάλουν ένα στοπ σε αυτή την πανδημία που απειλεί την ύπαρξη του οικονομικού αντικειμένου που λέγεται κτηνοτροφία. Έχουμε κάνει πράγματα πολύ μπροστά από το χρόνο τους και έχουν στηθεί ήδη 16 σταθμοί ελέγχου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Όμως, όπως υπογράμμισε, «εναπόκειται και στην συμπεριφορά των ίδιων των παραγωγών, διότι το τεράστιο ζήτημα με την ευλογιά που προέκυψε στην δυτική Αχαΐα είχε να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι συμπολίτες μας θεώρησαν σκόπιμο να κρύψουν τον θάνατο των άρρωστων ζώων τους, είτε γιατί δεν ήθελαν να παραδεχθούν ότι υπάρχει πρόβλημα, είτε κάποιους άλλους λόγους που δεν μπορώ να ξέρω».

«Αυτό όμως», όπως είπε, «προκάλεσε ένα ντόμινο εξελίξεων, που ουσιαστικά τράβηξε πίσω την ιχνηλασιμότητα του ιού και αύξησε το περιθώριο σε έναν πολύ επικίνδυνο ιό με πάνω από 90% θνησιμότητα». «Εδώ», επεσήμανε, «είναι το κατεξοχήν παράδειγμα της εγκληματικής αμέλειας και για αυτό ακριβώς το λόγο η υπηρεσία μας έκανε τα δέοντα και απευθύνθηκε και στη δικαιοσύνη, διότι αυτές οι αντικοινωνικές συμπεριφορές δεν μπορεί να μένουν αναπάντητες».