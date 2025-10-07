Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Ο λαϊκισμός μπορεί να ξαναφουντώσει γρήγορα

Χωρίς συγκεκριμένες ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων έναντι του υψηλού ενεργειακού κόστους η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη στον ΣΕΒ.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί ήδη από το 2019 έως σήμερα, τονίζοντας πάντως ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα αποτελεί μια διαρκή άσκηση και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις που κάνουν οι ξένες κυβερνήσεις.

Αναζητούμε πρόσθετα εργαλεία και σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τόνισε.

Πρέπει η όποια λύση να στηρίζει κυρίως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και όσο γίνεται να έχει μια ευρύτερη περίμετρο, ανέφερε.

Οι αναφορές στο ενεργειακό κόστος

Αυτή η κυβέρνηση στάθηκε πάντα δίπλα στη βιομηχανία, είπε ο πρωθυπουργός. Μέσω της αντιστάθμισης των ρύπων απορρόφησε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019 - το ίδιο και με τις επιβαρύνσεις για το ΕΤΜΕΑΡ, τις ΥΚΩ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που στη βιομηχανία παρέχονται σταθερά μειωμένες χρεώσεις. Στο σύνολό τους αυτές οι παρεμβάσεις αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Εχουμε στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις - αυτό φαίνεται και από την κερδοφορία τους. Αλλά γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια διαρκής άσκηση. Παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναζητούμε πρόσθετα εργαλεία, συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε.

Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να κινείται μέσα στα εθνικά δημοσιονομικά περιθώρια, να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά όσο γίνεται να έχει και μια ευρύτερη περίμετρο ωφελουμένων.

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στάθηκε αρχικά στην αναστροφή του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή της ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις τιμές του ρεύματος, τόνισε ότι το 2024 οι ενισχύσεις του κλάδου έφτασαν τα 530 εκατ. ευρώ. Διαφορά που καταγράφεται στην αντιστάθμιση των ρύπων. 2,5 δισ. έχουν διατεθεί για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Εγκρίναμε έναν πρώτο οδικό χάρτη για τη μείωση της γραφειοκρατίας σύμφωνα με εισηγήσεις του ΣΕΒ, πρόσθεσε.

Μιλάμε πολύ για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτή συντελείται ήδη, είπε και η βιομηχανία έχει τη δική της σημαντική συνεισφορά. Αυξάνονται οι πατέντες, η έρευνα, η καινοτομία. Υπάρχει ένα δυναμικό σύστημα καινοτομίας, με περισσότερα από 35 venture capitals. Ενισχύονται οι οικονομίες κλίμακας, συμπαρασύροντας παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι η ψηφιοποίηση ξεκινά από το κράτος.

Εν αναμονή δε του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή τη νέα κυβερνητική κρίση στη Γαλλία, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε “πόσο γρήγορα ο λαϊκισμός μπορεί να ξαναφουντώνει και να μεταλλάξει κάθε οικονομική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία”. Ενώ απευθυνόμενος στους βιομηχάνους και επιχειρηματίες υπενθύμισε εμμέσως πλην σαφώς τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από χώρα παρίας το 2015 η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες. Εκτίμησε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, “μίας κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά που διαδέχθηκε το διχασμό και τις συγκρούσεις”, αλλά και μίας “εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική που μπορεί να μετατρέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς”.