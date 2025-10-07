Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μεθυσμένος οδηγός, χωρίς δίπλωμα χτύπησε 13 αυτοκίνητα στην οδό Φυλής

Μεθυσμένος οδηγός, χωρίς δίπλωμα χτύπησε...

Ο οδηγός συνελήφθη

Ο 52χρονος οδηγός πήρε σβάρνα ούτε 1, ούτε 2 αλλά 13 αυτοκίνητα στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10/25), ενώ όπως προέκυψε στη συνέχεια, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Σύμφωνα με την Τροχαία, μετά το συμβάν με τα 13 αυτοκίνητα στην οδό Φυλής, έγινε αλκοτέστ στον οδηγό και διαπιστώθηκε ότι το αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν 0,97 mg/l με όριο το 0,25 mg/l στην εκπνοή.

Επίσης, προέκυψε ότι ο 52χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο. 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το ράλι της χρυσής λίρας οδηγεί κόσμο στην τράπεζα για ρευστοποίηση

Πάτρα: Δομή για ηλικιωμένους- Θα εξυπηρετεί 40 άτομα ημερησίως- Πού θα βρίσκεται

Πάτρα: Βγήκαν... παπάκια στη "λιμνούλα" της Μαιζώνος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αθήνα Μεθυσμένος Οδηγός

Ειδήσεις