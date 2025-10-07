Πάτρα: Συνελήφθησαν για διακίνηση ηρωίνης

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στους κατηγορούμενους, βρήκαν στην

κατοχή τους και κατάσχεσαν, τρεις συσκευασίες, που περιείχαν -83,3- γραμμάρια ηρωίνης, -70- ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί έρευνα σε αγροτεμάχιο,

δίπλα από τον τόπο της σύλληψης των κατηγορούμενων και κατάσχεσαν κάτω από εγκαταλελειμμένο όχημα τέσσερις συσκευασίες, που περιείχαν -462-

γραμμάρια ηρωίνης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.