Πού μπορείς να δεις απόψε την πανσέληνο του Οκτωβρίου- Τα καλύτερα spot στην Πάτρα

Απόψε, ο ουρανός της Πάτρας θα φωτιστεί από την πανσέληνο του Οκτωβρίου, η οποία φέτος θα είναι υπερπανσέληνος.

Η Σελήνη, βρίσκοντας στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, θα φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από ποτέ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Οι λάτρεις των νυχτερινών βόλτων και της αστροπαρατήρησης δεν έχουν παρά να κατευθυνθούν προς μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της πόλης, για να απολαύσουν τη Σελήνη να ανατέλλει πάνω από την Πάτρα. Από τα ψηλά του Κάστρου μέχρι την ηρεμία της παραλίας του Φάρου, η νύχτα υπόσχεται μαγικές εικόνες, ρομαντικές στιγμές και φωτογραφίες που μένουν αξέχαστες.

Η θέα που αξίζει να απολαύσει κανείς από μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης:

Παραλία Ρίου/ θέα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Η θέα της Γέφυρας φωτισμένης σε συνδυασμό με τη σελήνη δημιουργεί μαγική ατμόσφαιρα.

Φάρος της Πάτρας

Ένα από τα πιο «κλασικά» σημεία, το περπάτημα δίπλα στη θάλασσα με θέα τον ουρανό είναι ιδανικό για να απολαύσεις τη νύχτα.

Κάστρο της Πάτρας

Από ψηλά, με πανοραμική θέα στην πόλη και τον νυχτερινό ορίζοντα, ιδανικό για πιο «θεαματική» παρατήρηση.

Λόφος Δασυλλίου

Είναι ο μοναδικός «πνεύμονας πρασίνου» μέσα στην πόλη, πιο γαλήνιο μέρος με θέα, κατάλληλο για χαλάρωση και νυχτερινή παρατήρηση.

Αρόη

Η συνοικία βρίσκεται σε λοφώδη περιοχή, με ανοίγματα που προσφέρουν θέα προς την πόλη και τον ουρανό.

Παραλίες κοντά στην Πάτρα

Παραλίες όπως η Φάρος στο Δρέπανο ή η Λακκόπετρα προσφέρουν οριζόντια θέα στη θάλασσα και ελάχιστη παρεμβολή φωτισμού είναι καλές επιλογές για να δεις τη σελήνη να καθρεφτίζεται στο νερό.