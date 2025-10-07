Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης

Κτίριο κατέρρευσε εν μέρει στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και της Πυροσβεστικής στο Χ.

Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, κανένας σοβαρά.

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του κτιρίου στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση παγιδευμένων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.