Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης

Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί
Κτίριο κατέρρευσε εν μέρει στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και της Πυροσβεστικής στο Χ.
Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, κανένας σοβαρά.
Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του κτιρίου στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.
Οι πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση παγιδευμένων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.
Πού μπορείς να δεις απόψε την πανσέληνο του Οκτωβρίου- Τα καλύτερα spot στην Πάτρα
Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες στην Ελλάδα- Μηνύματα για τη Δωρεά σε όλους τους πολίτες
Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία και άλλες έξι πόλεις για την εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr