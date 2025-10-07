Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες στην Ελλάδα- Μηνύματα για τη Δωρεά σε όλους τους πολίτες

Το μήνυμα της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή» (που θα εορταστεί φέτος πανευρωπαϊκά, με επίκεντρο την Ελλάδα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου), πραγματώνεται ήδη στη χώρα μας, με μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα συγκυρία. Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανακοινώνει τον μέγιστο αριθμό αποβιωσάντων δοτών οργάνων και μεταμοσχεύσεων, που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων από τον εκατοστό ενδέκατο (111) δότη οργάνων, αγγίζοντας το αντίστοιχο περσινό ρεκόρ των 111 δοτών, που είχε όμως σημειωθεί στο τέλος του 2024. Οι 111 δότες του 2025 χάρισαν ζωή ήδη σε 240 ασθενείς, σε σχέση με τους 238 που μεταμοσχεύτηκαν από αποβιώσαντες δότες οργάνων το 2024.

Επίσης, την ίδια ημέρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος για τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων σε όλους τους πολίτες, μέσω της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ. Ήδη, το μήνυμα, που διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών, έχει φτάσει σε 1,5 εκατ. πολίτες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποστολή στο σύνολο των πολιτών, καθιστώντας την ενέργεια αυτή ως τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης για τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων, που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, αναφέρει: «Είναι σαφές πλέον ότι στη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα, βαδίζουμε σε νέες εποχές, όπου οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στα νοσοκομεία μας, αλλά μια νέα ελπιδοφόρα καθημερινότητα. Σχεδόν καθημερινά πλέον, οι οικογένειες ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, συναινούν στη δωρεά των οργάνων τους και εμπιστεύονται το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων, ότι θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, η προσφορά τους αυτή να γίνει η πολυπόθητη συνέχεια της ζωής για άλλους ανθρώπους. Αδιαμφισβήτητο δείγμα μίας κοινωνίας που εξελίσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, με συνδετικό κρίκο τον ΕΟΜ, ανοίγουν νέους δρόμους ελπίδας και επιστημονικής προόδου στη χώρα μας».

Στην Ελλάδα ο εορτασμός της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» για το 2025

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων», αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζεται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου. Στόχος της είναι να φέρει κοντά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον θεσμό της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. Μέσα από τη δωρεά, εκτός από την προφανή σωτηρία ασθενών συνανθρώπων μας, αναδεικνύεται και η σημασία της ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη περίπτωση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, όπου η θεραπεία προσφέρεται από τον συνάνθρωπο.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου του 2025, η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Καλαμάτα την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με το μήνυμα «Δωρεά Οργάνων, Περισσότερη Ζωή», το δώρο ζωής από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπαίνει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Με συμβολικές δράσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και με τις εκδηλώσεις, που διοργανώνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα την ημέρα αυτή, το σημαντικό μήνυμα θα μεταδοθεί, με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ζωής για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Ειδικότερα στην Ελλάδα και με σκοπό την απόδοση της δέουσας τιμής στους Δότες Οργάνων Ιστών και Κυττάρων, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση με πράσινο χρώμα (το χρώμα που συμβολίζει τη μεταμόσχευση), εμβληματικών κτιρίων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, όπως το Καλλιμάρμαρο, η Βουλή των Ελλήνων, το Σιντριβάνι της Ομόνοιας, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το κάστρο της Καλαμάτας, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο κά.

Ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης αναφέρει: «Φέτος η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο αναφορικά με τον εορτασμό της "Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων" και δίνει τον παλμό της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών πανευρωπαϊκά. Η επιλογή της χώρας μας μόνο τυχαία δεν υπήρξε, καθώς τα τελευταία 4 χρόνια η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες διεθνώς σε ρυθμούς αύξησης της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, γεφυρώνοντας γοργά, αλλά σταθερά τη χρόνια υστέρησή μας στον τομέα αυτό».

Ο εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, σημειώνει επίσης: «Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός, ότι 20 χρόνια μετά την πρώτη φορά που η χώρα μας ανέλαβε τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, η πρωτοβουλία αυτή επιστρέφει στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα σύνολο εκδηλώσεων που τιμούν τους δωρητές και προωθούν τη δωρεά, ως την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των μεταμοσχεύσεων. Ειδικότερα, αυτή την εποχή, με την ανοδική πορεία της χώρας μας στις μεταμοσχεύσεις, ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής αυτής Ημέρας συμβάλλει στην ανάδειξη της δωρεάς ως σημαντικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης».