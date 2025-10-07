Αχαΐα- ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιχορήγηση 14.800 ευρώ- Οι δικαιούχοι

Ανοίγει στις 8 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας
Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, για επιχορήγηση 14.800 ευρώ. σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ
Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:
Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου
Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας
Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας
5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.
Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:
https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata
