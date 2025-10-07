Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα MyΘέρμανση, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν καθοριστεί ως εξής:

16.000€ για άγαμους και χήρους,

24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,

29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί.

Τα περιουσιακά όρια διαμορφώνονται στα:

200.000€ για άγαμους,

260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα καύσιμα

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση τα εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

Καυσόξυλα

Βιομάζα (πέλετ)

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Πληρωμές και δόσεις

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο που θα επιλεγεί και την κατανάλωση.

Η πρώτη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025.