Αυτά είναι τα 8 είδη που θα μπορούσαν να επιβιώσουν αν έρθει η συντέλεια του κόσμου και εξαφανιστεί η ανθρωπότητα

Όταν σκεφτόμαστε τις πιθανές συνέπειες μιας παγκόσμιας καταστροφής, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε ποια είδη θα κατάφερναν να επιβιώσουν.

Παρότι οι άνθρωποι συχνά θεωρούν τον εαυτό τους το πιο προσαρμοστικό πλάσμα στον πλανήτη, υπάρχουν αρκετά είδη των οποίων η ανθεκτικότητα υπερβαίνει κατά πολύ τη δική μας.

Τα ζώα αυτά, έχουν μοναδικούς μηχανισμούς προσαρμογής που τους δίνουν τη δυνατότητα να ευημερούν σε ακραίες συνθήκες, από την έντονη ακτινοβολία έως τις παρατεταμένες περιόδους ασιτίας. Παρακάτω, θα δούμε τις αξιοθαύμαστες στρατηγικές επιβίωσης οκτώ ειδών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ξεπεράσουν την ανθρωπότητα και να κληρονομήσουν την Γη, σε περίπτωση παγκόσμιου ολέθρου.

Αυτά τα ζώα θα μπορούσαν να επιβιώσουν μετά τον αφανισμό της ανθρωπότητας

Βραδύπορα

Κατσαρίδες

Γύπες

Καρχαρίες

Survirors της Αρκτικής

Βραδύπορα: Οι απόλυτοι survivors

Τα βραδύπορα, γνωστά και ως αρκούδες του νερού, είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί γνωστοί για την εξαιρετική τους ανθεκτικότητα. Αυτά τα μικρά πλάσματα μπορούν να αντέξουν συνθήκες που θα εξολόθρευαν τις περισσότερες μορφές ζωής. Με το να κουλουριάζονται σε μια αφυδατωμένη κατάσταση που ονομάζεται «tun», τα βραδύπορα μπορούν να σταματήσουν τον μεταβολισμό τους και να επιβιώσουν χωρίς νερό για χρόνια. Αυτή η ικανότητα τους επιτρέπει να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, από σχεδόν το απόλυτο μηδέν μέχρι τους 150 °C, και σε έντονα επίπεδα ακτινοβολίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα βραδύπορα αντέχουν ακόμη και στο κενό του διαστήματος. Το 2007, ένα πείραμα έδειξε ότι αυτά τα πλάσματα μπορούσαν να αντέξουν την έκθεση στο έξω διάστημα, αποδεικνύοντας την απαράμιλλη αντοχή τους. Παρά την εξαιρετική τους ανθεκτικότητα, τα βραδύπορα χρειάζονται μια λεπτή μεμβράνη νερού και ένα κατάλληλο χημικό περιβάλλον για να επανενεργοποιηθούν και να αναπαραχθούν. Ο συνδυασμός της ανθεκτικότητάς τους και των ελάχιστων αναγκών για πόρους, τους καθιστά κορυφαίους υποψήφιους για επιβίωση σε έναν κόσμο μετά από όλεθρο.

Κατσαρίδες: Επίμονα έντομα

Οι κατσαρίδες θεωρούνται ατρόμητες, ενώ λέγεται πως, θα μπορούσαν να επιβιώσουν μετά από μια πυρηνική καταστροφή – χάρη στην ικανότητά τους ν’ αντέχουν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Αν και δεν είναι εντελώς άτρωτες στην πυρηνική καταστροφή, οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν από δόσεις ακτινοβολίας που θα ήταν θανατηφόρες για τον άνθρωπο, εξαιτίας της σπάνιας κυτταρικής τους διαίρεσης.

Οι κατσαρίδες μπορούν να φάνε σχεδόν τα πάντα και αντέχουν σε παρατεταμένες περιόδους χωρίς τροφή ή νερό. Ωστόσο, είναι μύθος η φήμη που λέει ότι οι κατσαρίδες είναι αθάνατες. Η ακραία θερμότητα και τα ωστικά κύματα μιας πυρηνικής έκρηξης πιθανότατα θα αποδεικνύονταν θανατηφόρα.

Σε κάθε περίπτωση, σε έναν κόσμο που θα καταστραφεί, οι κατσαρίδες θα επιβίωναν, τρώγοντας απομεινάρια και βρίσκοντας καταφύγιο.

Η ικανότητά τους ν’ αντέχουν χωρίς το κεφάλι τους για αρκετές μέρες – λόγω του μοναδικού, αναπνευστικού τους συστήματος – ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητά τους. Μπορεί να μη είναι ανίκητες, ωστόσο οι κατσαρίδες είναι καλά εξοπλισμένες ώστε να αντέξουν σ’ έναν κόσμο που έχει πληγεί από μια μεγάλη καταστροφή.

Γύπες: Η ομάδα καθαριότητας της φύσης

Οι γύπες παίζουν καθοριστικό ρόλο στα οικοσυστήματα ως το «συνεργείο καθαρισμού» της φύσης, καθώς τρέφονται κυρίως με κουφάρια ζώων. Τα όρνεα έχουν όξινο στομάχι, αρκετά ισχυρό ώστε να εξουδετερώνουν επικίνδυνους μικροοργανισμούς, δίνοντάς τους την δυνατότητα να τρώνε σάπια σάρκα χωρίς να αρρωσταίνουν. Οι γύπες μπορούν να πετούν σε τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας τροφή, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ικανούς στο να εντοπίζουν νεκρά ζώα ακόμη και σε διαταραγμένα περιβάλλοντα.

Παρά τα πλεονεκτήματά τους, οι γύπες είναι ευάλωτοι σε ορισμένα δηλητήρια, ιδίως σε υπολείμματα που βρίσκονται σε κουφάρια ζώων εκτροφής, κάτι που έχει οδηγήσει σε μείωση των πληθυσμών τους σε ορισμένες περιοχές. Σε έναν κόσμο όπου η χημική ρύπανση είναι εκτεταμένη, αυτή η ευαισθησία θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρό μειονέκτημα.

Ωστόσο, σε σενάρια όπου οι φυσικοί θάνατοι συμβαίνουν χωρίς χημική παρέμβαση, οι γύπες θα μπορούσαν να ευημερήσουν αξιοποιώντας τους βιολογικούς μηχανισμούς προσαρμογής τους. Η ικανότητά τους να βρίσκουν τροφή ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης, τούς τοποθετεί ανάμεσα στους πιθανούς επιζώντες μιας παγκόσμιας καταστροφής.

Καρχαρίες: Αντέχοντας στα βάθη του ωκεανού

Οι καρχαρίες είναι κορυφαίοι θηρευτές με μια ευρεία γκάμα προσαρμογών που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Πολλά είδη καρχαρία μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλες περιόδους χωρίς τροφή, με ορισμένα, όπως ο καρχαρίας της Γροιλανδίας, να ευδοκιμούν σε παγωμένα νερά χάρη στους εξαιρετικά χαμηλούς μεταβολικούς τους ρυθμούς. Οι καρχαρίες έχουν επίσης την ικανότητα να τρέφονται με υπολείμματα, κάτι που τους προσφέρει εναλλακτική λύση όταν οι πηγές τροφής γίνουν σπάνιες.

Οι καρχαρίες των βαθιών θαλασσών και των πόλων κατοικούν σε περιοχές προστατευμένες από αναταραχές στην επιφάνεια, προσφέροντάς τους ένα είδος προστασίας σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης. Ωστόσο, δεν είναι ανθεκτικοί σε αλλαγές μεγάλης κλίμακας στους ωκεανούς, όπως η αποξυγόνωση και η οξίνιση, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν την επιβίωσή τους.

Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας, με πιθανό προσδόκιμο ζωής να φτάνει σε μερικούς αιώνες, αποτελεί παράδειγμα της αντοχής των καρχαριών και της ικανότητάς τους να αντέχουν μακροχρόνιες περιβαλλοντικές αλλαγές.

Survirors της Αρκτικής: Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι εξαιρετικά ικανοί να αντέχουν το ακραίο κρύο και την έλλειψη τροφής, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα λίπους τους και συνηθίζοντας να συγκεντρώνονται σε ομάδες για να εξοικονομούν ενέργεια και να επιβιώνουν στον σκληρό χειμώνα της Ανταρκτικής.

Τα αρσενικά μπορούν ν’ αντέξουν χωρίς τροφή για πάνω από τρεις μήνες, όσο επωάζουν τ’ αυγά τους, αποδεικνύοντας την ικανότητα να περνούν παρατεταμένες περιόδους χωρίς τροφή. Τα συμπαγή σώματά τους και τα πυκνά φτερά τους μειώνουν την απώλεια θερμότητας, καθιστώντας τους εξαιρετικά αποδοτικούς στη διατήρηση της ζεστασιάς.

Ωστόσο, οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, έχουν ανάγκη έντονα σε σταθερούς πάγους για να αναπαραχθούν και να βρουν τροφή. Μια καταστροφή που επιταχύνει την απώλεια θαλάσσιου πάγου ή διαταράσσει την πρόσβαση σε θηράματα κάτω από τον πάγο θα μπορούσε να απειλήσει την επιβίωσή τους.

Όσο το παγωμένο τους περιβάλλον παραμένει άθικτο και οι πηγές τροφής προσβάσιμες, οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας αποκάλυψης.

Μαθήματα επιβίωσης

Η ανθεκτικότητα αυτών των ειδών εγείρει ουσιαστικά ερωτήματα για το μέλλον της ζωής στη Γη. Ενώ οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους ως το απόλυτο δείγμα προσαρμοστικότητας στη Γη, τα πλάσματα αυτά δείχνουν εξαιρετική ικανότητα επιβίωσης.

Διερωτώμενοι για τις πιθανότητες μιας παγκόσμιας καταστροφής, πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας: Ποια είναι τα μαθήματα που έχουν να μας διδάξουν αυτά τα πλάσματα και πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της ζωής στον πλανήτη μας;