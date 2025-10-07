Πτήσεις μαθητών και απόστρατων αξιωματικών στη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών Ιπταμένων και ετέρων ειδικοτήτων και μαθητών Β’ Λυκείου προγραμματίζεται να διεξαχθούν στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις αρχές Νοεμβρίου.

Οι πτήσεις αποστράτων θα πραγματοποιηθούν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Τανάγρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με αεροσκάφη F-16, Mirage 2000-5 και F- 4E.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://public.haf.gr/form/ptisi-apostraton/

Όπως ανακοινώθηκε, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, θα προγραμματιστούν στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β’ Λυκείου, έτους 2025-2026, με ελικοφόρα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: https://public.haf.gr/form/student-flight/

Η τελική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ενώ η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη δράση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης – Συγκατάθεσης του Γονέα (για ανηλίκους).

• Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ).

• Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Tο ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο ΚΑΙ.

• Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση και πραγματοποίηση πτήσεων στη Σχολή Ικάρων.

Σημειώνεται ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες της δράσης (τόσο για τους αποστράτους όσο και για τους μαθητές) καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους, που θα επιλεγούν και διαμένουν εκτός νομού Αττικής, δύναται να τους παρασχεθεί, εάν το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμική Αεροπορία.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεών τους, εντός νομού Αττικής, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η δράση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.