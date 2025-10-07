Επίδομα Γονικής Άδειας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταβάλλει το επίδομα Γονικής Άδειας για τους δύο (2) πρώτους μήνες της τετράμηνης γονικής άδειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του νόμου 4808/2021.

Η καταβολή γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” το Έντυπο Ε.14 – Βεβαίωση Εργοδότη για τη χορήγηση γονικής άδειας, και ότι το τέκνο του εργαζομένου δεν έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του.

Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Επίδομα Γονικής Άδειας

Την παροχή τη δικαιούται ο ένας ή και οι δύο γονείς;

Και οι δύο γονείς δικαιούνται την παροχή για το ίδιο παιδί, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν λάβει τη γονική άδεια με την ανάρτηση του Εντύπου Ε.14.

Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για το Επίδομα Γονικής Αδείας;

Η αίτηση για τη χορήγηση της επιδότησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της γονικής αδείας την ανάρτηση από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε.14, πριν από τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ετών της ηλικίας του τέκνου.

Σε τι ποσό ανέρχεται το επίδομα γονικής αδείας κάθε πότε καταβάλλονται οι πληρωμές;

Το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό (μικτό) ισούται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής). Καταβάλλεται, επίσης, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Οι πληρωμές καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Γονικής Αδείας από τον εργοδότη;

Για τη χορήγηση της γονικής αδείας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος εργασίας (συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου) στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) εργοδότη – εργαζομένου/-ης. Επίσης, αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, ο γονέας δικαιούται γονική άδεια για καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου/-ης. Οι γονείς διδύμων/πολυδύμων τέκνων δικαιούνται εκ της νομοθετικής διάταξης να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, εφόσον το αιτηθούν.

Ποια είναι η διάρκεια της επιδότησης;

Κάθε γονέας δικαιούται 2 μήνες επιδότησης γονικής αδείας για το κάθε παιδί.

Γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν επιδότηση για δύο (2) μήνες επιπλέον άπαξ, δηλαδή ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί.

Επισημαίνεται ότι οι μήνες αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διάστημα γονικής αδείας (π.χ. γονέας διδύμων ο οποίος λαμβάνει 4 μήνες γονικής αδείας για το κάθε τέκνο, δλδ συνολικά 8 μήνες, θα επιδοτηθεί από 2 μήνες για έκαστο τέκνο για 2 επιπλέον μήνες άπαξ, ήτοι συνολικά για 6 μήνες).

Γονείς μόνοι οι οποίοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα ή με οποιονδήποτε νομίμως προβλεπόμενο τρόπο, δικαιούνται διπλάσιο χρονικό διάστημα γονικής αδείας επιδότησης (π.χ. μονογονέας ο οποίος λαμβάνει 8 (4*2) μήνες γονικής αδείας για το ένα τέκνο, θα επιδοτηθεί για 4 (2*2) μήνες).

Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης;

Δικαιούχοι του επιδόματος γονικής αδείας είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Α.Κ.) ή πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιών έως οκτώ (8) ετών, που απασχολούνται:

α) στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), με έμμισθη εντολή,

β) στον δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) ή έμμισθης εντολής εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και άρθρ. 60 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύουν,

γ) στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας μέσω πρόσληψης από την Πολεμική Αεροπορία, στους οποίους χορηγείται από τον εργοδότη γονική άδεια. Η εν λόγω άδεια διαρκεί για κάθε παιδί έως τέσσερις (4) μήνες μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα για όλο το 4μηνο είτε ευέλικτα (δλδ τμηματικά ένα μέρος του 4μήνου ή με άλλον ευέλικτο τρόπο, π.χ. με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για κάποιες ώρες εντός της εργάσιμης ημέρας ή μεμονωμένες ημέρες αδείας εντός των εργάσιμων ημερών ανά εβδομάδα/μήνα).

Το επίδομα καταβάλλεται για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας για κάθε τέκνο.