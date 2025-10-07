Tο τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2025

Παραμονές του Αγίου Δημητρίου «πέφτει» φέτος το τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2025.

Οι πιστοί ετοιμάζονται να τιμήσουν το τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2025, μία από τις πιο ιεροπρεπείς ημέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφιερωμένη στη μνήμη όλων των κεκοιμημένων. Τα Ψυχοσάββατα είναι ημέρες προσευχής και μνημόνευσης των ψυχών, όπου οι χριστιανοί προσφέρουν κόλλυβα, τα οποία ευλογούνται από τον ιερέα υπενθυμίζοντας την ελπίδα της ανάστασης και της αιώνιας ζωής.

Πότε «πέφτει» το τελευταίο Ψυχοσάββατο 2025

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο κάθε έτους τελείται το Σάββατο πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Φέτος, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, επομένως το Ψυχοσάββατο θα τιμηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025.

Τι συμβολίζουν τα κόλλυβα και τα συστατικά τους

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, τα Ψυχοσάββατα είναι ημέρες αγάπης, μνήμης και προσευχής για τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Τα κόλλυβα, φτιαγμένα από σιτάρι, συμβολίζουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, όπως ο σπόρος που θάβεται στη γη και ξαναγεννιέται.

Κάθε συστατικό έχει το δικό του συμβολισμό:

Σιτάρι – οι ψυχές των κεκοιμημένων

Ζάχαρη – η γλυκύτητα του Παραδείσου

Ρόδι – η αφθονία και η αιώνια ζωή

Μαϊντανός – ο τόπος της αναψύξεως

Οι πιστοί μπορούν να προσφέρουν κόλλυβα είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, είτε κατά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου. Με ευλάβεια και ταπείνωση, η Εκκλησία θα ψάλλει το «Αιωνία η μνήμη», υπενθυμίζοντας πως οι ψυχές δεν λησμονούνται, αλλά μένουν ζωντανές μέσα στην πίστη και την προσευχή.

Το Ψυχοσάββατο παραμονές του Αγίου Δημητρίου είναι μια μέρα προσευχής για τους κεκοιμημένους και μια έμπρακτη απόδειξη της αγάπης μας για αυτούς μέσω της προσευχής και αναπόλησής τους.

Ποιους μνημονεύουμε στο Ψυχοσάββατο

Τα Ψυχοσάββατα η Εκκλησία μας καλεί σε μία παγκόσμια ανάμνηση «πάντων των απ’ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου». Μνημονεύει:

Όλους εκείνους που υπέστησαν «άωρον θάνατον», σε ξένη γη και χώρα, σε στεριά και σε θάλασσα.

Εκείνους που πέθαναν από λοιμική ασθένεια, σε πολέμους, σε παγετούς, σε σεισμούς και θεομηνίες.

Όσους κάηκαν ή χάθηκαν.

Εκείνους που ήταν φτωχοί και άποροι και δεν φρόντισε κανείς να τούς τιμήσει με τις ανάλογες Ακολουθίες και τα Μνημόσυνα.