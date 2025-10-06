Η έξοδος Τσίπρα από τη Βουλή και το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την παραίτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα λίγο πριν ξεκινήσει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.

Η απόφασή του αυτή, που χαρακτηρίζεται ως "προσωπική αλλά και βαθιά πολιτική", αναμένεται να έχει πολιτικές επιπτώσεις, τόσο εντός του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό.

Τη θέση του στη Βουλή αναμένεται να πάρει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώτος επιλαχών στην Α' Πειραιά. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να κοστίσει μια έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Δρίτσας φέρεται να εντάσσεται πλέον στη Νέα Αριστερά.

Ο Τσίπρας, πριν την επίσημη ανακοίνωση, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, στον οποίο απέστειλε την επιστολή παραίτησής του.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, πρόκειται για μια δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση, η οποία στέλνει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Ο ίδιος ο Τσίπρας εξηγεί ότι αποχωρεί από μια Βουλή την οποία θεωρεί "δημοκρατικά απογυμνωμένη" και ανίκανη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Διευκρινίζεται ότι η αποχώρησή του από τη Βουλή δεν σημαίνει και αποχώρηση από την πολιτική. Αντίθετα, του δίνει περισσότερη ελευθερία να κινηθεί σε νέες κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η κίνησή του αυτή δεν σηματοδοτεί – τουλάχιστον προς το παρόν – την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι η αποχώρησή του από τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τού δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο.

Γεγονός που σε συνδυασμό με την – ήδη καταγραμμένη σε δημοσκοπήσεις- επιρροή του στο πολιτικό σκηνικό τον καθιστά στην τρέχουσα συγκυρία το Νο 1 πρόσωπο στο πολιτικό σκηνικό που μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην αλλαγή των συσχετισμών που το απαρτίζουν.

Όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, προκρίνει την ενότητα «από τα κάτω» των προοδευτικών δυνάμεων. Θέση άλλωστε που έχει λάβει σε όλες τις δημόσιες πολιτικές του παρεμβάσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε πως όχι μόνον «δεν θα είμαστε αντίπαλοι» αλλά «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Παράλληλα έδωσε στίγμα σχετικά με το ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για την ενιαία έκφραση του χώρου της κεντροαριστεράς κατά προτίμηση σε συνεργασία αλλά στην ανάγκη ακόμη και «κόντρα» στις σημερινές ηγεσίες της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα»