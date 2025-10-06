Ο Θοδωρής Δρίτσας στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα

Προσχωρεί στη Νέα Αριστερά
Τη βουλευτική έδρα του Αλέξη Τσίπρα στην Α' Πειραιά αναμένεται να καταλάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος φέρεται να προτίθεται να την διατηρήσει, ανεξαρτητοποιούμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δρίτσας σκοπεύει να ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.
Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πλέον 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά ανεβαίνει στους 12 και γίνεται το πέμπτο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή.
