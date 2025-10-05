Κρίσιμη ώρα για Γάζα: Διαπραγματεύσεις Ισραήλ- Χαμάς

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναμένεται να καθίσουν τη Δευτέρα οι εμπόλεμες πλευρές στη Γάζα με πυξίδα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ και στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί εκ νέου τη Χαμάς με τη φράση «τώρα ή ποτέ» αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν πολλά και οι εκατέρωθεν στόχοι πολυεπίπεδοι. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι «ήρθε η ώρα να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους» και η ισλαμική οργάνωση – σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης – ζητάει γενική κατάπαυση πυρός για να περισυλλέξει τις σορούς και να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις και απο την πόλη της Γάζας.

Τραμπ: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται «πολύ σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε για την ευελιξία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, επειδή όλοι έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είχε ακούσει ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούσαν πολύ καλά». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» και ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν μερικές ημέρες».

«Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για το Ισραήλ, είναι μια εξαιρετική συμφωνία για ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο και τον κόσμο γενικότερα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό».

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» την Παρασκευή, μετά την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο.

«Έτοιμοι να πολεμήσουμε αν δεν επιτευχθεί λύση», λέει το Ισραήλ

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.