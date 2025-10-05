Άγριο έγκλημα στη Μεσσηνία: Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση διπλού φονικού που σημειώθηκε, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν έξω από ένα κάμπινγκ της περιοχής. Ο ένας εκ των δύο θυμάτων είναι Έλληνας και, σύμφωνα με αναφορές, είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα είναι αλβανικής καταγωγής και, όπως φαίνεται, εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου. Αμέσως μετά, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας νεαρής ηλικίας μπήκε στο κάμπινγκ ως υποψήφιος πελάτης και τώρα είναι ο νούμερο ένα ύποπτος για τη διπλή δολοφονία.

Να σημειωθεί ότι το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο, περίπου 70 άτομα.

Φαίνεται να γνωρίζονταν δράστης και θύματα

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν στοιχεία για τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν και ότι τον Ιούλιο είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως συνέχεια.