Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.



Ο πρωθυπουργός -μετά τις συζητήσεις στη Δανία για την Αμυνα της Ευρώπης- παρίσταται στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.

LIVE η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη