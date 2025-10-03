Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ παρίσταται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.
Ο πρωθυπουργός -μετά τις συζητήσεις στη Δανία για την Αμυνα της Ευρώπης- παρίσταται στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.
LIVE η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
