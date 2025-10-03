Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βρετανία: Για πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας μια γυναίκα

Βρετανία: Για πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος τ...

Η Σάρα Μαλάλι, 63 ετών, πρώην νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών

Η επίσκοπος του Λονδίνου, Σάρα Μαλάλι, διορίσθηκε σήμερα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και έγινε έτσι η κορυφαία θρησκευτική αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πνευματική αρχηγός των αγγλικανών, μια θέση που αναλαμβάνει για πρώτη φορά γυναίκα, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Η Σάρα Μαλάλι, 63 ετών, πρώην νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε ένα σκάνδαλο σωματικών και σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ο φόβος έφερε σκαλωσιές, αλλά «ένα μόνο κτίσμα, αρκεί να φέρει το κακό»

Πάτρα: Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων- Συσσώρευση υδάτων κοντά στην Ανθείας- ΦΩΤΟ

Πάτρα: 40 μέρες από τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βρετανία Αρχιεπίσκοπος

Ειδήσεις