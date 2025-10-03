Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μαθητών με καδρόνια - Τραυματίστηκαν καθηγητές

Μαθητές ΕΠΑΛ επιτέθηκαν σε μαθητές γενικού Λυκείου

Πεδίο μάχης έγινε ο προαύλιος χώρος σχολείου στο Περιστέρι, αφού μαθητές ΕΠΑΛ επιτέθηκαν σε μαθητές γενικού Λυκείου, σήμερα το πρωί, Παρασκευής .

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί όταν περίπου 15 μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές Γενικού Λυκείου στο Περιστέρι, στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς . Ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας, η οποία είδε τους εξωσχολικούς να μπαίνουν μέσα και να χτυπούν τους μαθητές της, μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει με αποτέλεσμα να την χτυπήσουν και εκείνη.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ, υπηκόου Μπαγκλαντές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συμμετεχόντων.

 

#tags Συμπλοκή Μαθητές Περιστέρι

Ειδήσεις