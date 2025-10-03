Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μαθητών με καδρόνια - Τραυματίστηκαν καθηγητές

Μαθητές ΕΠΑΛ επιτέθηκαν σε μαθητές γενικού Λυκείου
Πεδίο μάχης έγινε ο προαύλιος χώρος σχολείου στο Περιστέρι, αφού μαθητές ΕΠΑΛ επιτέθηκαν σε μαθητές γενικού Λυκείου, σήμερα το πρωί, Παρασκευής .
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί όταν περίπου 15 μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές Γενικού Λυκείου στο Περιστέρι, στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς . Ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν καθηγητές που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας, η οποία είδε τους εξωσχολικούς να μπαίνουν μέσα και να χτυπούν τους μαθητές της, μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει με αποτέλεσμα να την χτυπήσουν και εκείνη.
Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ, υπηκόου Μπαγκλαντές.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συμμετεχόντων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr