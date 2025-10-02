Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χ. Μπονάνος στην επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Ινστιτούτου στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, αποτέλεσε γιορτή μνήμης και τιμής εκείνων που οραματίστηκαν και αγωνίστηκαν για την ίδρυσή του και την εξέλιξή του σε αυτό που είναι σήμερα και απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες και παρουσιάσεις για εμβληματικά έργα του Ινστιτούτου, τα οποία το καθιέρωσαν, αλλά και για άλλα σύγχρονα θέματα που απασχολούν σήμερα την επιστημονική κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία.

Ο κ. Μπονάνος στο χαιρετισμό του, εξήρε το σπουδαίο και άκρως καινοτόμο έργο του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», που σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία ιδρύματα έρευνας, καινοτομίας και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε υπερήφανοι, που αυτό «επιστημονικό οικοσύστημα» ιδρύθηκε και έχει την έδρα του στην Πάτρα. Μίλησε με θερμά λόγια για τους πρωτοπόρους αειμνήστους καθηγητές Θεόδωρο Παπαθεοδώρου και Δημήτριο Μαρίτσα, αλλά και για τους διαδόχους τους Παύλο Σπυράκη και Χρήστο Κακλαμάνη.

Αναφερόμενος δε, συνοπτικά σε ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του «Διόφαντου», όπως την έκδοση των σχολικών βιβλίων, την ευθύνη της τηλεκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας, τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, τα Κέντρα Καινοτομίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας μας κ.α., τόνισε ότι: «το ΙΤΥΕ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πως η αφοσίωση και η επιστημονική γνώση μπορούν να αλλάξουν το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας!»