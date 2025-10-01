Συνάντηση του Χαράλαμπου Μπονάνου με εκπροσώπους Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, παρουσίασαν στον κ. Μπονάνο θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και διεξαγωγής του έργου τους, αλλά και προτάσεις για στενότερη συνεργασία των Σωματείων τους με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, Γεώργιο Μαλανδράκη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξωτερικής Φρούρησης Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Πατρών, Γεώργιο Γιαννόπουλο, είχε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Γραφείο του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος .

Ο κ. Μπονάνος άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και αφού εξήρε το έργο που επιτελούν οι Εξωτερικοί Φρουροί και επεσήμανε τη συμβολή τους στην ασφάλεια των πολιτών, δεσμεύτηκε να εξαντληθεί εκ μέρους της Περιφέρειας κάθε δυνατότητα, βάσει των αρμοδιοτήτων της.

Αναγνωρίζοντας δε τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, παρέδωσε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στον κ. Γιαννόπουλο έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) και το ειδικό κυτίο τοποθέτησής του, εξοπλισμό δηλαδή, που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση Καρδιακής Ανακοπής.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόζει πρόγραμμα προμήθειας απινιδωτών, τους οποίους παραδίδει σε υπηρεσίες, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου να εμπλουτίσουν τον εξοπλισμό τους αυξάνοντας τις δυνατότητές τους ή να τοποθετηθούν σε σημεία δημόσιας πρόσβασης για να χρησιμοποιούνται άμεσα σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.