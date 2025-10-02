Επιστολή Πελετίδη στον Χρίστο Δήμα: Να παρθούν άμεσα, επείγοντα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και κοινοποίηση στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Κεφαλογιάννη απέστειλε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για την λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, και ιδιαίτερα στον οχετό που βρίσκεται όπισθεν του 1ου Νηπιαγωγείου Βραχνεΐκων.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

"Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε την αναγκαιότητα να παρθούν άμεσα και επείγοντα μέτρα κατάντη των οχετών του νέου αυτοκινητόδρομου, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινότητα και η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερα, και λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις καθαρισμού και ασφαλούς διοχέτευσης,στον οχετό που βρίσκεται όπισθεν του 1ου Νηπιαγωγείου Βραχνεΐκων.

Έχουμε με προηγούμενο υπόμνημα μας (αρ. πρωτοκ. 105730/18-8-2025) ήδη επισημάνει τα ζητήματα που αφορούν την Αντιπλημμυρική Προστασία περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχνεΐκων και Παραλίας από τη λειτουργία του Νέου Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, θέμα για το οποίο έχει συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων στην 31η Συνεδρίασή του έτους 2024 και έχει εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ (αρ. απόφασης 361/23-10-2024, ΑΔΑ: 6Ω1ΖΩΞΙ-Ψ8Λ) τα παρακάτω:

· «Να γίνει πλήρης σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας των κοινοτήτων Ροϊτίκων, Μονοδενδρίου, Βραχνεΐκων, Τσουκαλεΐκων και Καμινίων από την κατασκευή και λειτουργία του, ώστε τα όμβρια από την ανάντη του αυτοκινητοδρόμου περιοχή και το κατάστρωμά του να διοχετεύονται έως τη θάλασσα με ασφάλεια, όπως ανωτέρω αναλυτικά προτείνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τεχνικώς κριθεί ως αποτελεσματικός για την προστασία ανθρώπων και περιουσιών.

· Να γίνει ασφαλτόστρωση του βοηθητικού οδικού δικτύου που χαράσσεται και κατασκευάζεται για την επικοινωνία των οικισμών κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου στις Δημοτικές Ενότητες Παραλίας και Βραχνεΐκων.

· Να γίνει συμπληρωματική νέα χάραξη της βοηθητικής οδού στα Τσουκαλέικα, όπως περιγράφεται στην από Ιουλίου 2024 Τεχνική Έκθεση του πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. - ΕΔΕ Κων/νου Γραβάνη που επισυνάπτεται.

· Να διανοιγεί βοηθητική οδός εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης, παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του οικισμού Ρομά στην κοινότητα Βραχνεΐκων για την εξυπηρέτηση των εκεί λειτουργούντων μηχανουργείων.