Μάντσεστερ - Τρομοκρατική η επίθεση: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, με τον ύποπτο να πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική επίθεση από την αστυνομία, σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ – της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο.

Αρχικά, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πολίτες και έναν άνδρα που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, στις 09:31 (τοπική ώρα) το πρωί της Πέμπτης.

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση πιστεύεται ότι ήταν φρουρός ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στην περιοχή Crumpsall, στα βόρεια του Μάντσεστερ, όπου ζει μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, περίπου 6 χλμ. από το κέντρο της πόλης.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και πυροβόλησαν έναν άνδρα, που θεωρείται ο δράστης, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Μεγάλος αριθμός πιστών που βρίσκονταν εντός της συναγωγής την ώρα της επίθεσης «παρέμειναν μέσα μέχρι να διασφαλιστεί η περιοχή», δήλωσαν οι αρχές, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Gareth Tonge, οδηγός βαν, είπε στο BBC ότι είδε έναν άνδρα «αιμόφυρτο στο έδαφος», ενώ λίγο πιο πέρα άλλος άνδρας προσπαθούσε να σπάσει με μαχαίρι το παράθυρο ενός κτιρίου.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε η αστυνομία, του έδωσαν μερικές προειδοποιήσεις, δεν άκουσε και άνοιξαν πυρ», περιέγραψε.

Η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ένα τρίτο άτομο, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και θεωρείται επίσης νεκρός.

Τρεις ακόμη πολίτες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματισμοί τους οφείλονται τόσο στο όχημα όσο και σε χτυπήματα με μαχαίρι.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Επίθεση στο Μάντσεστερ: Φωτογραφία δείχνει τον ύποπτο ζωσμένο με εκρηκτικά

Φωτογραφία που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει τον άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, να είναι ζωσμένος με εκρηκτικά.