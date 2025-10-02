Πάτρα: Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί ξανά την ηγεσία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Με μήνυμα ενότητας, συνέχειας και ακόμα μεγαλύτερης προσφοράς στον νομό Αχαΐας, ο Αντώνης Κουνάβης ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Αποτιμώντας θετικά τη μέχρι τώρα πορεία της Οργάνωσης υπό την ηγεσία του και επισημαίνοντας την επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, ο κ. Κουνάβης ζητά ανανέωση της εμπιστοσύνης με σύνθημα: «Μαζί πετύχαμε πολλά, συνεχίζουμε – και μαζί θα πετύχουμε περισσότερα!»

Κύριο κείμενο δήλωσης:

«Όταν έθεσα υποψηφιότητα για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκα προσωπικά ότι η παράταξή μας θα καταστεί πάλι πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, στο πλευρό των συμπολιτών μας, επικοινωνώντας το σημαντικό έργο της κυβέρνησης μας, της κυβέρνησης του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο στόχος που είχα θέσει επιτεύχθηκε, χάρη στον μεγάλο αγώνα των βουλευτών μας, των πολιτευτών μας, των στελεχών μας, των μελών μας, και κυρίως των ανιδιοτελών αγωνιστών μας.

Η Νέα Δημοκρατία, σχεδόν μετά από μισό αιώνα, αναδείχθηκε πάλι πρώτη πολιτική δύναμη, σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, στο νομό μας.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας είναι πλέον μια ζωντανή και εξωστρεφής Οργάνωση, με πολύπλευρη δραστηριότητα, η οποία δίνει το πολιτικό στίγμα της, παρεμβαίνοντας όπου και όπως επιβάλλεται, αλλά και με ποικίλες δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο.

Είμαστε δίπλα στον πολίτη, συμβάλλοντας στην προώθηση του κυβερνητικού έργου, και σε ό, τι αφορά τα θέματα που αφορούν την Αχαΐα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των στελεχών και των μελών μας.

Ταυτόχρονα, μέσα από μια πολύπλευρη δραστηριότητα, τόσο «οργώνοντας» τον νομό μας όσο και με καθημερινές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, διαμηνύουμε με ατράνταχτα επιχειρήματα, κυρίως, όμως, με το έργο μας, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλάζει την Αχαΐα, αλλάζει την Ελλάδα.

Απευθυνόμενος στα στελέχη, στα μέλη, στις φίλες και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, αν πιστεύουν ότι ανταποκρίθηκα με επάρκεια στα καθήκοντα μου, τούς ζητώ και πάλι την ψήφο τους, με την προσωπική δέσμευση ότι, εφόσον μαζί πετύχαμε πολλά, θα συνεχίσουμε με ενότητα και ομοψυχία, πετυχαίνοντας πάλι μαζί περισσότερα!».