Νέα ανάκληση από τα ZARA: Η ανακοίνωση- Πώς θα αποζημιωθείτε

Τα καταστήματα ZARA προχωρούν στην ανάκληση ενός ακόμη προϊόντος τους που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό προχωρούν στην ανάκληση ξύλινου τραπεζιού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους «σας ενημερώνουμε ότι τα είδη με στοιχεία 1627/072/052 και 4657/072/052 ανακαλούνται μετά από εντοπισμό κινδύνου ανατροπής. Για προληπτικούς λόγους, εάν αγοράσατε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.»