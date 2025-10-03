Back to Top
Ρίψη ανθοδέσμης σε γάμο οδήγησε σε επική «μάχη» μεταξύ δύο γυναικών

Προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την πάρουν

Μια ρίψη ανθοδέσμης σε γάμο μετατράπηκε σε επική «μάχη» μεταξύ δύο γυναικών, με μια δόση χιούμορ, που παραλίγο να καταλήξει σε άγρια συμπλοκή.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, το περιστατικό ξεκίνησε όταν μια γυναίκα προσπάθησε να αρπάξει το μπουκέτο με λουλούδια από τα χέρια μιας άλλης καλεσμένης.

Παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν σε κατάσταση σοκ το στιγμιότυπο, καθώς η γυναίκα επιχείρησε απεγνωσμένα να πάρει την ανθοδέσμη για τον εαυτό της, ελπίζοντας ότι θα ήταν η επόμενη που θα παντρευτεί.

Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

