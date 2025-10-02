Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα για την επέμβαση στον στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

«Να σταματήσει τώρα η επίθεση στα πλοία του διεθνή στόλου αληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό» τονίζει το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καταγγέλλει την τρομοκρατική και παράνομη επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

70 ναυτικά μίλια πριν φτάσει στη Γάζα στα διεθνή ύδατα το κράτος τρομοκράτης και εγκληματία πολέμου του Ισραήλ για άλλη μια φορά το διεθνές δίκαιο και επιτίθεται με ένοπλη βία στην ειρηνική διεθνή αποστολή. Το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ έχει την πλήρη κάλυψη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε και των κυβερνήσεων που παρακολουθούν αμέτοχοι και επιτρέπουν την επιχείρηση του Ισραήλ. Το Ισραήλ ως σύγχρονος πειρατής καταλαμβάνει τα πλοία αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla και συλλαμβάνει τους πολίτες που επιβαίνουν στα σκάφη που μεταφέρουν φαγητό, φάρμακα και κυρίως την ελπίδα της διαθνιστικής αλληλεγγύης και απαίτησης να μπει τέλος στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ως πρόθυμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ όχι απλά δεν εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, αλλά αντί να παρέμβει, να στηρίξει τον στόλο αλληλεγγύης, να σταματήσει την Ισραηλινή τρομοκρατία, στηρίζει τα σχέδια Τραμπ-Νετανιάχου που ανακοινώθηκαν προχτές και σηματοδοτούν την καταδίκη του Παλαιστινιακού λαού. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι συνένοχη στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΩΣ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Καταδικάζουμε την στάση του Ισραήλ, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε και της κυβέρνησης της ΝΔ

Απαιτούμε:

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η επίθεση στα πλοία του διεθνή στόλου αληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Να μην τολμήσει να τους αγγίξει ο IOF!

Την άμεση απελευθέρωση των μελών της διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης και την συνέχιση της πορείας του.

Να φύγουν τα πολεμικά πλοία του Ισραήλ από τον δρόμο του διεθνή στόλου Global Sumud Flotilla. Να ανοίξει ο δρόμος για τον ασφαλή ελιμενισμό των πλοίων στην Γάζα για να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια

Καμία εμπλοκή της χώρας στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού. Να διακοπεί κάθε σχέση με κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ.

Καλούμε κάθε εργατικό σωματείο, συλλογικότητα να καταγγείλουν την επίθεση του Ισραήλ, να πάρουν απφάσεις συμμετοχής συμμετοχή ενάντια στην ένοπλη επιδρομή του Ισραήλ στα πλοία

Σήμερα Πέμπτη 2/10 βγαίνουμε στις πλατείες όλης της χώρας.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στην Πλατεία Γεωργίου στις 19:00.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ