Χριστίνα Αλεξοπούλου: 1.289.500 ευρώ στους Δήμους της Αχαΐας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με 1.289.500 ευρώ χρηματοδοτούνται οι Δήμοι της Αχαΐας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η κατανομή στην Αχαΐα έχει ως εξής:

-Δήμος Πατρέων: 340.100 ευρώ

-Δήμος Αιγιαλείας: 309.400 ευρώ

-Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 318.500 ευρώ

-Δήμος Καλαβρύτων: 240.000 ευρώ

-Δήμος Ερυμάνθου: 81.500 ευρώ

Η στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν είναι απλά μια δαπάνη, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στην ποιότητα ζωής των πιο ευάλωτων συμπολιτών. Η έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης και η στενή συνεργασία με τους Δήμους διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα παραμένει προσβάσιμο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής φροντίδας για χιλιάδες συμπολίτες. Μέσα από καθημερινές υπηρεσίες υποστήριξης και συνοδείας, προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και οικογένειες που χρειάζονται στήριξη. Η νέα χρηματοδότηση εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη μισθολογική κάλυψη του προσωπικού, την ομαλή λειτουργία των δομών και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, όπως μεταφορικά και αναλώσιμα, ώστε οι υπηρεσίες να συνεχίσουν να παρέχονται απρόσκοπτα και με αξιοπρέπεια.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου, αναφέρει:

«Η νέα χρηματοδότηση προς τους Δήμους της Αχαΐας για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει με συνέπεια τις κοινωνικές δομές και τους συμπολίτες που χρειάζονται φροντίδα. Το “Βοήθεια στο Σπίτι” βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες στην Αχαΐα, προσφέροντας πραγματική βοήθεια σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Είναι επιλογή ευθύνης να μη μείνει κανείς μόνος του -όπου κι αν έχει επιλέξει να ζει- και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται περισσότερο.

Η διαρκής συνεργασία με τους Δήμους του νομού και με το αρμόδιο Υπουργείο θα εξασφαλίσει την ακόμη πιο ποιοτική λειτουργία της δομής».