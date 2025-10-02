ΕΦΚΑ: Πώς θα δείτε το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης

Από τον ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και οι νέοι συνταξιούχοι (από 13/5/2016 και μετά) μπορείτε να ενημερώνεστε για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξής σας αναλυτικά, από 01/01/2019 και μετά.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) δίνεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να εκτυπώσουν τα ενημερωτικά τους σημειώματα.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 13/5/2016 και μετά).

Ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

2. Επιλογή «Συνταξιούχοι»

3. Επιλογή «Πληρωμές»

4. Επιλογή «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος»

5. Επιλογή στα «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1/1/2019» στο κουμπί «Είσοδος στην υπηρεσία»

6. Επιλογή στον σύνδεσμο «Συνέχεια στο TAXISNET»

Με την επιλογή στον σύνδεσμο αυτόν, το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, όπου απαιτείται να εισάγει τα στοιχεία του προς πιστοποίηση, αυτά που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISNET).

7. Γίνεται είσοδος στην Υπηρεσία της ΓΓΠΣ εισάγοντας τα Username και Password των προσωπικών κωδικών που διαθέτουν οι συνταξιούχοι για την εισαγωγή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

8. Γίνεται Πιστοποίηση - Εξουσιοδότηση στη ΓΓΠΣ.

9. Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω διαδικασία, ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ όπου θα πρέπει να εισάγει τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α., τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης και να πατήσει το κουμπί «Είσοδος» προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση.

10. Μετά την πιστοποίηση ο χρήστης οδηγείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1/1/2019» και εμφανίζεται πλοηγός με την επιλογή «Ενημ. Σημειώματα».

11. Με την επιλογή «Ενημ. Σημειώματα» εμφανίζονται τα στοιχεία του συνταξιούχου.

12. Συμπληρώνονται τα πεδία «Έτος πληρωμής» και «Μήνας πληρωμής» από τις σχετικές λίστες τιμών και πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» εμφανίζονται το πλήθος των συντάξεων που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.

13. Πατώντας εκτύπωση εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.