Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος μπήκε και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στις πληρωμές των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν στα τέλη του μήνα. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα παρακάτω επιδόματα και παροχές: Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων.

Πότε εμφανίζονται διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας

Υπενθυμίζεται ότι πλέον τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με το 50% να είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας. Με τη συγκεκριμένη κάρτα, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αγορές εντός Ελλάδος. Εξαιρείται η χρήση της σε τυχερά παίγνια και αγορά όπλων.