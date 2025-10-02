Πάτρα: Περιοδεία κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή

Με τη συμμετοχή του Παύλου Χρηστίδη και του Νίκου Δήμα το πρόγραμμα επισκέψεων
Η Νομαρχιακή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με επίκεντρο ζητήματα εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.
Στις επισκέψεις θα παρευρεθούν ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικά Υπεύθυνος Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και ο Νίκος Δήμας, Γραμματέας του Τομέα Εργασίας, σε συνεργασία με τη Ν.Ε. Αχαΐας.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:
09:00: Επίσκεψη στα γραφεία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο).
11:30: Επίσκεψη στην INTRACOM (Πανεπιστημίου 254) (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο).
13:00: Επίσκεψη στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο).
