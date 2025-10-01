Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ

Το μήνυμα κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της 01/10/20255 έως τις απογευματικές ώρες  της ίδιας ημέρας σε Αχαΐα , Ηλεία  και Μεσσηνία.

Το μήνημα καλεί τους οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πριν από λίγο ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και στα Ιόνια νησιά.

#tags 112 Κακοκαιρία

