Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ

Το μήνυμα κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της 01/10/20255 έως τις απογευματικές ώρες της ίδιας ημέρας σε Αχαΐα , Ηλεία και Μεσσηνία.

Το μήνημα καλεί τους οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πριν από λίγο ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και στα Ιόνια νησιά.