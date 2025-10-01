Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Άνδρας χτυπούσε ανήλικα στα Ψηλαλώνια

Πάτρα: Άνδρας χτυπούσε ανήλικα στα Ψηλαλώνια

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα παιδιά είναι δικά του

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, και συγκεκριμένα στην οδό Παναχαϊκού, όταν διερχόμενοι πολίτες είδαν έναν άνδρα να ασκεί σωματική βία σε ανήλικα παιδιά και ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα παιδιά που δέχτηκαν τη βία είναι δικά του, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και εξετάζουν όλες τις συνθήκες του περιστατικού.

Ειδήσεις Τώρα

Βίντεο από τη διαδρομή της 4χρονης που το «έσκασε» από νηπιαγωγείο

Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις- Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο που έψαχνε λίρες σε σπηλιά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ξυλοδαρμός Ψηλαλώνια

Ειδήσεις