Πάτρα: Άνδρας χτυπούσε ανήλικα στα Ψηλαλώνια

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, και συγκεκριμένα στην οδό Παναχαϊκού, όταν διερχόμενοι πολίτες είδαν έναν άνδρα να ασκεί σωματική βία σε ανήλικα παιδιά και ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα παιδιά που δέχτηκαν τη βία είναι δικά του, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και εξετάζουν όλες τις συνθήκες του περιστατικού.