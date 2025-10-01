Κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Σχεδόν 5 εκατ. ευρώ ο τζίρος του- Κοκλώνης: «Δεν έχω καμία εμπλοκή»

Παράλληλα, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως σχετικά με την εξάρθρωση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της πολυμελής εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλεκόταν σε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω τη φήμη και την αξιοπιστία μου».

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης τονίζει πως η αναπαραγωγή ψευδών και ανακριβειών για τον ίδιο και για τις εταιρείες συμφερόντων του θα απαντηθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του στο κύκλωμα, απειλεί με ένδικα μέσα Την ίδια ώρα, ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωσή του σήμερα διέψευσε τις αναφορές περί εμπλοκής του σε κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, τονίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε ο ίδιος, ή εταιρεία συμφερόντων του, αποδέκτης τέτοιων τιμολογίων.

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση Άμεση συνέργεια στην απάτη Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ Ξέπλυμα μαύρου χρήματος Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σε ανακριτή.

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων , που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ .

Ειδικότερα, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Μάλιστα, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης:

δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές,

δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,

χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών,

καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και

προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Στην πραγματικότητα όμως, οι «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτών των ανύπαρκτων εταιρειών δεν λάμβαναν χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.

Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών (370), ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ’ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.

Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.

4.957.276 ευρώ το παράνομο περιουσιακό όφελος

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

τραπεζικές επιταγές,

πλήθος τιμολογίων,

βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,

-2- περίστροφα,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

κυνηγετικό τυφέκιο,

-652- δολάρια,

-32- λίρες Αγγλίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

πλήθος σφραγίδων και

το ποσό των -499.940- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση