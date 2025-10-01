Ο Νίκος Κοκλώνης απαντά στις φήμες για την εμπλοκή του στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ

Απάντηση στις φήμες που τον θέλουν να έχει εμπλακεί στο τεράστιο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε την Τρίτη, από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, έδωσε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Κοκλώνης .

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με το κύκλωμα που εξαπατούσε το κράτος με τις επιστροφές φόρων και ΦΠΑ ούτε με άλλα φορολογικά προβλήματα.

Ουσιαστικά, το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού ενεπλάκη στο κύκλωμα για μία συναλλαγή που είχε μία από τις εταιρείες του με μία από τις εταιρείες της σπείρας.

Ο Νίκος Κοκλώνης ωστόσο ξεκαθάρισε πως η συναλλαγή δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.