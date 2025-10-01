Δανάη Μπάρκα: Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει

Η παρουσιάστρια συγκινήθηκε για «τα κορίτσια που μου λένε είμαι 27 ετών και έβαλα πρώτη φορά μαγιό γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη»

Η πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν βρήκε τη Δανάη Μπάρκα καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις της και τον ρόλο που άθελά της έχει παίξει στο να δώσει θάρρος σε νέες γυναίκες να αγαπήσουν το σώμα τους. Αναφερόμενη στην ιδιωτική της ζωή, η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε ότι αποφεύγει να εκθέτει δημόσια τις σχέσεις της, εκτός εάν είναι απόλυτα σίγουρη: «Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. […] Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω».

Η συγκίνησή της on air Συγκίνηση προκάλεσε στη Δανάη Μπάρκα η αναφορά της Αθηναΐδος Νέγκα στη «συνεισφορά», όπως της είπε σε κοπέλες να αποδεχθούν το κορμί τους. «Συνεισφορά δεν μπορώ να το πω. Με πετυχαίνεις μια ημέρα όπου πριν 3 μέρες ήμουν στη Σέριφο σε ταβερνάκι με την παρέα μου και έρχεται ένα πανέμορφο κορίτσι και μου λέει "είμαι διακοπές με την φίλη μου χάσαμε την μαμά μου πρόσφατα και μου έλεγε ανοίγαμε κάθε πρωί να δούμε τη Δαναΐτσα". Ήταν πολύ σοκαριστικό. Το ότι υπάρχουν κορίτσια που μου λένε είμαι 27 ετών και "έβαλα πρώτη φορά μαγιό" γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη είναι πολύ συγκινητικό αλλά και τρομακτικά στενάχωρο» είπε η Δανάη Μπάρκα. Όπως συμπλήρωσε «θα προτιμούσαν να μην το ακούω, να μην χρειάζεται να παίρνει κάποιος δύναμη από άλλο για να αγαπήσει τον εαυτό του, είναι λυπηρό και άδικο».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dd6fylyen7v5" ></iframe> </div>