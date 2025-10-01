28η Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται σημαιοφόρος και παραστάτες στα σχολεία

Ο Οκτώβριος φέρνει και την πρώτη σχολική αργία της χρονιάς, την 28η Οκτωβρίου.

Σιγά σιγά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα εκκινήσουν τις διαδικασίες για να προγραμματίσουν τις πρόβες για την παρέλαση και τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την σχολική γιορτή της 27ης Οκτωβρίου καθώς και θα ενεργοποιήσουν το πρωτόκολλο για να αναδειχθούν ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο τόσο στην παρέλαση όσο και στις επίσημες μαθητικές εκδηλώσεις. Μάλιστα σε πολλά σχολεία υπάρχει πρόβλεψη και για ανάδειξη υπεύθυνου για κατάθεση στεφάνου.

Το διαδικαστικό για την ανάδειξη σημαιοφόρων και παραστατών σε κάθε βαθμίδα

Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ρητά τη διαδικασία που οφείλεται να ακολουθηθεί για την επιλογή των σημαιοφόρων και των παραστατών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Το πρωτόκολλο είναι ξεκάθαρο και υπάρχει πρόβλεψη για κάθε συνθήκη που τυχόν προκύψει. Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών στα Δημοτικά

Η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων των Δημοτικών Σχολείων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου ορίζεται ως εξής:

α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, διενεργείται κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτ. α΄, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τμήμα για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αντίστοιχα. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγματοποιείται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας ή το νόμιμο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ε) Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε’ τάξη.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ή οι μαθητές της ΣT΄ τάξης δεν επαρκούν για να επιλεγούν σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόμενο του ως άνω προβλεπομένου πρακτικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Πώς γίνεται η διαδικασία για Γυμνάσια και Λύκεια

Σημαιοφόρος στα Γυμνάσια ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής/τρια από την Γ τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ’ τάξης και δύο (2) μαθητές της Β’ τάξης.Ένας μαθητής/τρια την Α’ τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής/τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Για την επίδοση της Α’ τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.

Σημαιοφόρος στα Λύκεια ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής/τρια από την Γ’ τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ’ τάξη και δύο μαθητές από την Β’ τάξη. Ο παραστάτης από την Α’ τάξη μαθητής/τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Σημαιοφόρος θα ορίζεται μαθητής/τρια με βάση τη γενική επίδοση του δευτέρου έτους του Α’ κύκλου σπουδών. Δύο παραστάτες από τον Β’ κύκλο σπουδών θα ορίζονται δύο μαθητές/τριες με βάση την επίδοση του δευτέρου έτους του Α’ κύκλου με βάση την επίδοση του πρώτου έτους του Α’ κύκλου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών/τριών για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και παρελάσεις.

Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά και από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

28η Οκτωβρίου: Πότε οι πρόβες για την παρέλαση, τι ισχύει για τις απουσίες

Μετά την ανάδειξη του σημαιοφόρου και των παραστατών με την καθοδήγηση και επίβλεψη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ξεκινούν οι πρόβες για την μαθητική παρέλαση. Φέτος η επέτειος του εορτασμού του ΟΧΙ και της 28ης Οκτωβρίου χαρίζει στους μαθητές ένα τετραήμερο αποχής από τα μαθήματα. Η 28η Οκτωβρίου «πέφτει» Τρίτη οπότε εκείνη την ημέρα όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές και οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην παρέλαση. Η προβλεπόμενη μαθητική γιορτή θα τελεστεί υποχρεωτικά την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου με τους μαθητές να καλούνται να προσέλθουν υποχρεωτικά στα σχολεία και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της σχολικής γιορτής.

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας πάντα σε εναρμόνιση και με τις απαιτήσεις του ωρολόγιου προγράμματος οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής καλούνται να προπονήσουν τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση στον βηματισμό και την κίνηση των χεριών. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια – κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα. Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) και συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).

Δεν σβήνονται οι απουσίες από την σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή της Παρασκευή 25 Οκτωβρίου καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να μην δικαιολογούνται. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας που από φέτος υπάρχει επαναφορά αδικαιολόγητων -δικαιολογημένων απουσιών που καθορίζει και την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»