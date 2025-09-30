Back to Top
Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε βάρος 14χρονου από 3 δράστες - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θύμα επίθεσης από τρία άτομα έπεσε ένας 14χρονος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, τρία άτομα επιτέθηκαν στον ανήλικο και τον χτύπησαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα το αγόρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου που ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών της επίθεσης, ενώ οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.

