102 κεριά έσβησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου- Η ευχή του Γιώργου

Ο γιος της Γιώργος Παπανδρέου δεν ξέχασε τη σημερινή μέρα και έκανε τη σχετική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα έγραψε:

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και κύρια πρωταγωνίστρια τη δεκαετία του '80 σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, καθώς και την επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν σημαντικά τη νομική και κοινωνική κατάσταση των Ελληνίδων.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλλινόις στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο Μιννεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου.

Εκτός από τα επτά χρόνια της εξορίας της κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ζει στην Ελλάδα από το 1961. Διετέλεσε για 8 χρόνια Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, μιας πανελλήνιας, ανεξάρτητης φεμινιστικής οργάνωσης.

Ως πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών πέτυχε τη βελτίωση του νομικού και κοινωνικού κατεστημένου των Ελληνίδων. Γενικά έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.